محافظ ذي قار يكشف عن تعرضه لـ"الابتزاز" ويؤكد: مياه الأهوار لها بعدان محلي ودولي

شفق نيوز / كشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الخميس، عن تعرضه لـ"الابتزاز" من "أصحاب مصالح ضيقة"، فيما أشار إلى أن مياه الاهوار وم تتعرض له من أزمة لها بعدان محلي ودولي.

وذكر الخفاجي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارات في المحافظة متلكئة، رغم البدء بها منذ سنوات"، مبينا أن "إدارة المحافظة شكلت لجنة لمتابعة المشاريع المتوقفة عن العمل، ولا سيما بناء المدارس".

وأضاف أن "المحافظة ماضية بتمليك العشوائيات في الناصرية وأخواتها، بعد إكمال عملية المسح الخاصة بالمناطق المشمولة بالتمليك"، موضحا أن "مجلس إعمار ذي قار فكرة قديمة لكن الإدارة الحالية قامت بتطبيقها، وتهدف إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى للمحافظة".

ولفت الخفاجي، إلى أن "اقتراح المشاريع الكبرى في الناصرية وتقديم الاستشارات اللازمة لإدارة المحافظة مهمة أيضا"، مباركاً بهذا الصدد، لـ"المنضمين إلى المجلس وكذلك ظروف المنسحبين منه".

وأشار إلى أن "جميع مدراء الدوائر في المحافظة يتعرضون للابتزاز من جهات متعددة"، مردفاً بالقول "أنا كمحافظ أتعرض للابتزاز، ولكن من أشخاص أصحاب مصالح ضيقة".

ونوه محافظ ذي قار، إلى أن "مياه الأهوار لها بعدان محلي ودولي، الأول يتمثل بقيام وزارة الموارد المائية بإطلاق كميات المياه المخزونة لهذه المناطق والتي من المؤمل المباشرة بإطلاقها خلال هذا الشهر، والثاني تدرس من خلاله المحافظة دعوة الشركات التركية للاستثمار في المحافظة لغرض المساعدة في إطلاق كميات المياه من هناك".

وعن هذا الأمر، بين أيضاً أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد، أبلغ المحافظة، بقرب التوجه لإيران لغرض التوسط في زيادة الاطلاقات المائية للروافد الخارجة منها باتجاه العراق".

وأبدى الخفاجي، قلقه البالغ من "الشحة المائية في مناطق الأهوار، وما يتعرض له حيوان الجاموس من (إبادة) نتيجة ارتفاع الملوحة هناك وانخفاض مستوى المياه"، داعياً الحكومة المركزية إلى "إيجاد حل عاجل وسريع لهذه المشكلة، قبل حلول الكارثة الإنسانية في الأهوار".

وتابع: "لدينا مشاريع مائية لبعض مناطق ذي قار لمعالجة شح المياه فيها ومعروضة منذ 2019 ولكن لا يوجد تقديم عليها بسبب انخفاض قيمتها المالية"، مردفاً بالقول "قمنا برفع قيمة التندر فيها وتم عرضها مؤخرا ونحن بانتظار العروض من أجلها".

وختم الخفاجي، حديثه بالقول إن "المحافظة تتابع ما يحصل من تلوث بيئي في مياه الأنهار، وبصدد اتخاذ قرارات بهذا الشأن بعد وصول التقارير الفنية من الجهات الفنية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع".