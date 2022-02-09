محافظ ذي قار يقيل أول مسؤول محلي منذ تسنمه منصبه

شفق نيوز/ أعفى محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الأربعاء، أول مسؤول محلي من منصبه في المحافظة منذ تسنمه منصبه قبل أكثر من شهر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هادي قرر، اليوم، اعفاء "عمار ياسر" من ادارة قائممقامية قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، لافتاً إلى أن المحافظ لم يوضح اسباب الاعفاء.

وبين مراسلنا، أن المحافظ كلف قائممقام قضاء قلعة سكر، "گاظم الطوگي" بادارة المنصب، لحين تولي مسؤول جديد ادارة القضاء.

وفي الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي، تسنم المحافظ الجديد محمد هادي منصبه محافظاً لذي قار خلفاً للمحافظ المستقيل احمد الخفاجي.