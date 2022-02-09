سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ ذي قار يقيل أول مسؤول محلي منذ تسنمه منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-09T16:29:48+0000
محافظ ذي قار يقيل أول مسؤول محلي منذ تسنمه منصبه

شفق نيوز/ أعفى محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الأربعاء، أول مسؤول محلي من منصبه في المحافظة منذ تسنمه منصبه قبل أكثر من شهر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هادي قرر، اليوم، اعفاء "عمار ياسر" من ادارة قائممقامية قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، لافتاً إلى أن المحافظ لم يوضح اسباب الاعفاء.

وبين مراسلنا، أن المحافظ كلف قائممقام قضاء قلعة سكر، "گاظم الطوگي" بادارة المنصب، لحين تولي مسؤول جديد ادارة القضاء.

وفي الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي، تسنم المحافظ الجديد محمد هادي منصبه محافظاً لذي قار خلفاً للمحافظ المستقيل احمد الخفاجي.

related

ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض

Date: 2021-04-18 17:48:16
ذي قار.. متظاهرون يغلقون الشوارع ويلوحون بالتصعيد بعد قرار عودة الفياض

بالوثيقة.. الخفاجي يزيد من مناصب "الوكالة" في ذي قار بأمر جديد

Date: 2021-05-03 11:48:23
بالوثيقة.. الخفاجي يزيد من مناصب "الوكالة" في ذي قار بأمر جديد

تظاهرة جديدة في ذي قار تطالب بإقالة مسؤول محلي

Date: 2021-01-18 14:37:45
تظاهرة جديدة في ذي قار تطالب بإقالة مسؤول محلي

بعد أن أعاده المحافظ.. شوارع الرفاعي تشهد احتجاجات واسعة على عودة الفياض

Date: 2021-04-19 08:21:31
بعد أن أعاده المحافظ.. شوارع الرفاعي تشهد احتجاجات واسعة على عودة الفياض

قرار اتخذ بليل.. محافظ ذي قار يطيح بموظفين بارزين في الناصرية (وثيقة)

Date: 2021-06-07 05:49:01
قرار اتخذ بليل.. محافظ ذي قار يطيح بموظفين بارزين في الناصرية (وثيقة)

نصب "خيمة الاعتصام" للمطالبة بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي بذي قار

Date: 2021-01-21 15:22:35
نصب "خيمة الاعتصام" للمطالبة بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي بذي قار

بعد إقالة القائممقام.. قائد أمني يتولى إدارة شؤون مواطني الرفاعي بذي قار

Date: 2021-04-27 09:22:01
بعد إقالة القائممقام.. قائد أمني يتولى إدارة شؤون مواطني الرفاعي بذي قار

محافظ ذي قار يكشف عن تعرضه لـ"الابتزاز" ويؤكد: مياه الأهوار لها بعدان محلي ودولي

Date: 2021-06-17 13:27:29
محافظ ذي قار يكشف عن تعرضه لـ"الابتزاز" ويؤكد: مياه الأهوار لها بعدان محلي ودولي