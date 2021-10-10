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محافظ ذي قار يقلل من تأثير الاعطال الفنية: "المشاركة ممتازة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-10T08:13:28+0000
محافظ ذي قار يقلل من تأثير الاعطال الفنية: "المشاركة ممتازة"

شفق نيوز/ وصف محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاحد، نسبة الاقبال على التصويت العام للانتخابات النيابية بأنها "ممتازة"، وقلل من تأثير الاعطال الفنية التي اصابت "بعض المحطات".

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن العملية الانتخابية انطلقت اليوم في المحافظة وسط فرحٍ، ولا توجد اي بوادر لأعمال شغب في المدينة، مشدداً لن نسمح العبث بامن الناصرية وضواحيها والقوات الأمنية ستكون جاهزة في اي لحظة للرد على اي خرق يحصل.

وأضاف الخفاجي، أن "كل شيء في الناصرية يسير بشكل طبيعي والاعطال التي حصلت في المحطات الانتخابية لم تقتصر على ذي قار، وإنما في العراق كافة"، مشيراً إلى أن "الفرق الفنية قامت بإصلاح الغالبية منها".

وأوضح الخفاجي، "لم نرصد اي خروقات انتخابية او قيام القوات الأمنية باعتقال أشخاص بسبب مخالفتهم العملية الانتخابية، وإنما العملية تسير يشكل سلسل ولا معرقلات فيه"

وبين الخفاجي أن "نسبة المشاركة في محافظة ذي قار حتى الآن هي نسبة ممتازة"، مؤكداً "لن نقبل الا بالمركز الأول في عملية المشاركة الانتخابية".

وواجه عدد من المواطنين منذ صباح اليوم عدم ظهور بصماتهم الانتخابية في عدد من المراكز بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز،  بتسجيل 9 اعطال في محطات اقتراع بـ5 مراكز انتخابية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار.

وقال شهود العيان، إن المواطنين الراغبين بالانتخاب عادوا لمنازلهم، مبينين أن فرق صيانة المفوضية أعلنت الاستنفار لإعادة إصلاح الأعطال التي أصابت الأجهزة الالكترونية في امل المراكز الانتخابية.

ووفق شهود العيان في محافظة ذي قار، فأن عوائل كبيرة عات لمنازلها بعد فشل ظهور بصماتهم وعدم لجوء موظفي المفوضية إلى الخطة البديلة الخاصة بقراءة الباركورد بحجة الخوف من التزوير.

 

 

 

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