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محافظ ذي قار يعلن عن المشروع "الأكبر والأهم" للمحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-07T05:31:12+0000
محافظ ذي قار يعلن عن المشروع "الأكبر والأهم" للمحافظة

شفق نيوز / أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، يوم الجمعة، عن موافقات أولية لانشاء محطة توليد سعة 2000 ميغاواط في المحافظة، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالإنتاج.

جاء ذلك، عقب مقابلة الغزي، لوزير الكهرباء، عادل كريم، وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الغزي، بحسب البيان، إن "جهوداً متواصلة مع الجهات المعنية ومنذ فترة طويلة، لوضع خطوات انشاء المحطة على أرض الواقع"، مؤكداً حرص الإدارة المحلية على "تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على أكمل وجه".

وأضاف أن "المحافظة أنهت جميع الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع، الذي يعد الأكبر والأهم في تاريخ محافظة ذي قار".

وأوضح محافظ ذي قار، أن "المشروع يصبّ في مصلحة الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة المحلية، في إيجاد حلول واقعية لقطاع الكهرباء في المحافظة، وإنهاء معاناة المواطنين".

وأكد الغزي، أن "طلب المحافظة بهذا الخصوص تم رفعه من الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وستستمر الحكومة المحلية بمتابعة الملف لحين تحقيقه، لأن نجاح المشروع سيكون نقطة تحوّل في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج".

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