محافظ ذي قار يعلن تخصيص 40 مليار دينار لإكمال ملعب الناصرية الأولمبي

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم السبت، نجاح المحافظة برصد التخصيصات المالية اللازمة لإكمال مشروع ملعب الناصرية الأولمبي، مشيراً إلى قيام وزارة التخطيط بتخصيص 40 مليار دينار لإكمال المشروع.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع لمتابعة ملف ملعب الناصرية الأولمبي.

وقال المحافظ، "سبق وأن تابعنا هذا الملف مع الادارة السابقة لوزارة الشباب والرياضة ونجحنا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء برصد التخصيصات المالية اللازمة لاكمال المشروع".

وأضاف أنه "تم تخصيص 40 مليار دينار من قبل وزارة التخطيط لاكمال الملعب ونتابع اجراءات الاحالة مع وزارة الشباب"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية والوزارة الحالية جادتان بحسم هذا الملف ونتوقع حسمه في شهر حزيران المقبل".

وتابع المحافظ، ان "إنجاز الملعب سيسهم بدعم قطاع الرياضة وسيكون لذي قار ملعبين كبيرين، الملعب الاولمبي سعة 35 الف متفرج، وملعب الادارة المحلية بسعة 18 الف متفرج".