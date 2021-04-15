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محافظ ذي قار يعلن المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والسكنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T14:19:39+0000
محافظ ذي قار يعلن المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والسكنية

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، يوم الخميس، عن المباشرة بعدد من المشاريع الخدمية والتجارية والسكنية في المحافظة.

وقال الخفاجي خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن موازنة المحافظة للعام الحالي هي 304 مليارات دينار فقط، مضافاً اليها 300 مليار خصصت لصندوق الاعمار، وما تبقى من الرقم المعلن هو موازنة تشغيلية تشمل رواتب موظفي المحافظة وغيرهم.

وأضاف أن هناك توجه لبناء 1000 وحدة سكنية واطئة الكلفة تخصص للفقراء من اموال المنافع الاجتماعية للشركات النفطية، مشيرا الى ان المستشفى التركي سيتم افتتاحه في عيد الفطر.

وأشار الخفاجي الى مشروع لتطوير المحاور التجارية والساحات العامة والحدائق والمرافق والجسور في قضاء الناصرية، مضيفا انه ستتم المباشرة بمشروع طريق الإمام الحسين من تقاطع الاسكان الصناعي الى تقاطع سوق الشيوخ.

وتابع سيتم ايضا انشاء طريق دولي بعرض 60 متراً، بواقع 4 شوارع مع تنظيم اعمال الإنارة والأرصفة الجانبية والتقاطعات المرورية بالطرق الحديثة والهندسية المرورية والخدمات البلدية كافة.

واعلن عن البدء بإكساء الشوارع المحيطة بالمستشفى التركي وبواقع 800 متر طولاً وعرض 15 متراً مع الخدمات البلدية كافة، مشيرا الى البدء بتنفيذ مشروع طريق جامعة ذي قار الممر الثاني بواقع 2000 متر لحل مشكلة الاختناقات المرورية في منطقة المصطفاوية والموحية.

وأردف الخفاجي بأنه تمت المباشرة بإنشاء شارع ناحية اور الجديد بواقع 2500 متر وبعرض 60 مترا لمعالجة مشكلة الطريق الحالي ويوجه بإنجاز الخدمات البلدية الضرورية.

وبين انه تمت المباشرة بإنشاء طريق سوق الشيوخ القديم من منطقة السريع الى الاسكان الصناعي وبطول 3500 وبممر واحد حتى اكتمال اعمال خطوط المجاري الناقلة في المنطقة.

واعلن الخفاجي عن المباشرة بإنشاء ارصفة شارع الامام علي في الناصرية صوب الشامية لاستكمال ما تبقى من المشروع، إلى جانب انشاء الممر الثاني للطريق الرابط بين الناصرية وقضاء البطحاء من منطقة الطاقة الحرارية لغاية منطقة الشخارة بواقع 5 كم.

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