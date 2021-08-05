محافظ ذي قار يدعو الكاظمي لإصدار عفو خاص عن المتظاهرين الملاحقين قضائياً (وثيقة)

شفق نيوز/ دعا محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إصدار عفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين والمطلوبين للسلطة القضائية، في خطوة لتهدئة الأوضاع.

وقال الخفاجي في كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب المخالفات والخروق التي صاحبت التظاهرات كانت ضد الحق العام وما يتعلق به والعديد من المتظاهرين والناشطين حالياً أما ملاحق قضائياً أو موقوف وعليه إجراءات قضائية".

وأضاف "للضرورة الأمنية والحاجة الوطنية مع قرب الانتخابات مما يساهم في تهدئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية، نرفق طلب العفو الخاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائياً في محافظة ذي قار والعراق كافة وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكم".

وكان عدد من المتظاهرين قدموا طلباً الى مكتب محافظ ذي قار لغرض شمول المطلوبين منهم بإجراءات قضائية، بالعفو الخاص واسقاط التهم الموجهة ضدهم.

وشهدت التظاهرات التي انطلقت في 25 تشرين الأول 2019 وامتدت إلى العام التالي 2020 قد شهدت العديد من الاعتداءات على المتظاهرين وسقط المئات منهم ضحايا فيما بلغت أعداد المصابين بالآلاف بحسب إحصائيات لجهات عدة، وكانت لمتظاهري ذي قار النصيب الأوفر من تلك الحصيلة، كما تم اغتيال واعتقال وملاحقة العشرات منهم قضائياً.