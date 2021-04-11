محافظ ذي قار يجري تغييرا شاملا على الحكومة المحلية

شفق نيوز/ قرر محافظ ذي قار احمد الخفاجي يوم الأحد إجراء تغيير شامل على الحكومة المحلية بإقصاء الأعضاء السابقين كافة من مناصبهم.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار تغيير الكابينة الحكومية للمحافظة يشمل كل طاقم الإدارة السابقة.

وأضاف بأنه سيعلن قريبا عن التشكيلة الجديدة وهي مؤلفة من خيرة كفاءات أبناء المحافظة، قائلا: تشكيلة مهنية ودماء جديدة في الطريق.

وكان الخفاجي قد تسلم منصبه في مطلع شهر نيسان الجاري خلفا للمحافظ السابق ناظم الوائلي الذي أقيل من منصبه في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة طالبت بإعفائه من منصبه جراء اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.