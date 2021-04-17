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محافظ ذي قار يتراجع عن تشكيل لجنة متابعة أبرز اعضائها "شرطي"

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-17T18:56:15+0000
محافظ ذي قار يتراجع عن تشكيل لجنة متابعة أبرز اعضائها "شرطي"

شفق نيوز/ كشف مصدر بديوان محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تراجع المحافظ، أحمد الخفاجي، عن تشكيل لجنة لمتابعة عمل الدوائر الخدمية بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "المحافظ الخفاجي قرر التراجع عن تشكيل اللجنة المؤلفة من 7 أشخاص ينتمون للمتظاهرين لمتابعة عمل الدوائر الخدمية بالمحافظة".

وبين المصدر، أن "قرار تراجع المحافظ عن تشكيل اللجنة، جاء بسبب الخطأ في اختيار الشخصيات المرشحة للمنصب، حيث اتضح أن أبرز المرشحين في اللجنة هو خريج اعدادية صناعة، والآخر شرطي بشهادة ابتدائية، بعكس ما كان متفقا عليه أن تتكون اللجنة من قانونيين ومهندسين".

وأضاف، أن "المحافظ الخفاجي رشح أيضا (عادل گنو) رئيسا للمجلس الاستشاري، تمهيدا لتكليف عضو المجلس، محمد هاشم، بإدارة منصب المعاون الفني للمحافظ".

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