محافظ ذي قار معلقاً على أحداث اليوم: جهة سياسية تريد إحراق الناصرية مجدداً

شفق نيوز / علق محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، على الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم الخميس، من تظاهرات وحرق لإطارات عجلات وقطع طرقات وإغلاق مبنى حكومياً.

وشهدت مدينة الناصرية صباح اليوم، تظاهر عشرات المواطنين وإغلاقهم لشوارع رئيسة بالاطارات المشتعلة، ما أدى إلى زخم شديد ضرب المدينة، وذلك احتجاجاً على اعتقال قوة أمنية لأحد الناشطين.

وكتب الخفاجي، في منشور له على موقع فيسبوك، أن "جهة سياسية تريد إحراق المحافظة من جديد لأسباب مجهولة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا محافظ ذي قار، في كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إصدار "عفو خاص" عن المتظاهرين المعتقلين والمطلوبين للسلطة القضائية، في خطوة لتهدئة الأوضاع.

!