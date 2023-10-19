محافظ ذي قار السابق يطعن بقرار استبعاده من الانتخابات: الصوت المستقل مؤثر

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار السابق، أحمد الخفاجي، يوم الخميس، عن تقديمه طعناً بقرار استبعاده من الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب وجود قيد جنائي بحقه.

وذكر الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن "تحالف (المهمة) الذي أترأسه ويضم عدداً من المرشحين المستقلين تم استبعاد أربعة من مرشحيه في محافظتيّ ذي قار والمثنى، وهما المحافظتان اللتان سيخوض فيهما التنافس في انتخابات مجالس المحافظات".

وبين "أنا رئيس قائمة التحالف في ذي قار، وأحد المرشحين الأربعة المستبعدين، بحجة وجود قيد جنائي بحقي".

وأضاف "الصوت المستقل في قائمتنا يبقى يثير قلق أصحاب السلطة، وهو ممتد منذ 20 عاماً"، مؤكداً "قدمنا طعناً اليوم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وننتظر صدور القرار المناسب بهذا الشأن".

ورأى الخفاجي، أن قرار استبعاده من الانتخابات المحلية المقبلة "لبس فني وسيتم تصحيحه في أقرب جلسة لقضاة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد كلّف شهر نيسان/ أبريل 2021 أحمد الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار، ولم تمضي ستة أشهر حتى قدم الخفاجي استقالته من المنصب ليتم تكليف تكليف المحافظ الحالي محمد الغزي في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالمنصب.