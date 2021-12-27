محافظ ذي قار الجديد: لا تغييرات إدارية وفقاً للمحاصصة الحزبية والعشائرية

شفق نيوز/ أكد محافظ ذي قار الجديد محمد هادي الغزي، يوم الاثنين، انه لن يجري تغييرات إدارية لرؤساء الأقضية والنواحي ومديري الدوائر الحكومية وفقاً للمحاصصة الحزبية أو العشائرية أو الاحتجاجات الشعبية.

وقال الغزي خلال ترأسه لأول جلسة لمجلس رؤساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاستقرار الإداري والوظيفي سيكون شعار المرحلة المقبلة، مع الرقابة والمتابعة والتقييم".

واضاف "لا تغيير لرؤساء الوحدات الادارية او مديري الدوائر بناءً على المحاصصة الحزبية، او طلبات مجاميع محدودة من سكان الوحدات الادارية، بل سيخضع رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر لتقييم فني علمي مدروس وفق خطة عمل واضحة".

واشار الى انه "في ظل عدم وجود مخرجات ديمقراطية في الوحدات الادارية للمحافظة بعد حل المجالس المحلية، فان تغيير الوحدات الادارية باستمرار بناءً على طلبات فردية او طلبات مجاميع معينة، سواء كانت احتجاجية، او عشائرية او حزبية او مستقلة، ادى الى عدم استقرار الوحدات الادارية، وبالتالي عدم استمرار تنفيذ المشاريع التي حصلت عليها الوحدات الادارية بشكل سليم وعدم استطاعتها اعداد خطط العام القادم بالشكل الافضل".

واكد الغزي "يجب ان يشعر كل رئيس وحدة ادارية او مدير دائرة بالقوة والاستقرار لكي يعد لخطط مهمة يتأمل انه سيستمر لتنفيذها، بدلاً من البحث عمن يسنده، وبالتالي نسهل من عملية ابتزازه من قبل تلك الجهات الساندة".

وتابع "نؤكد لكل رؤساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر نحن معكم وبقوة طالما تقدمون خدمة للمواطنين في المحافظة".

وختم الغزي بالقول "سنشكل لجاناً مختصة تتولى تقديم تقييم شهري او اسبوعي لعمل رؤساء الوحدات الادارية ومديري الدوائر الى المحافظ".

وتسلم محافظ ذي قار الجديد محمد الغزي، يوم امس الاول السبت، مهامه رسمياً خلفاً للمحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي.

وأرسل الغزي رسالة اطمئنان لمسؤولي المحافظة كافة انه "لا تغييرات في مفاصل الحكومة المحلية كما يشاع"، لافتا إلى ان "الادارة الجديدة ستكمل حملة البناء والاعمار التي بدأنا فيها في عهد المحافظ احمد الخفاجي".