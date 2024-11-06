محافظ ديالى يوقع أوامر تعيين وجبة أولى من مديري الأقضية والنواحي

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، يوم الأربعاء، عن توقيع أوامر تعيين الوجبة الأولى من مديري الأقضية والنواحي في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المحافظ عدنان محمد عباس الشمري، وقع أوامر تعيين مديري الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "هذه هي الوجبة الأولى، أما البقية فسيتم التوقيع على أوامر تعيينهم بعد إكمال إجراءاتهم".

ولفت إلى أن "هذه الوجبة تمثل كلا من: أركان حسن عبدالله قائممقام المنصورية، ومسلم ذياب محمد قائممقام بلدروز، وسامي طالب عبد حسن قائممقام الخالص، وعلي ضمد كاظم قائممقام قضاء مندلي، وسعد قاسم عباس مدير ناحية كنعان، وأحمد فرج حاتم مدير ناحية العبارة، وطالب حسين جواد مدير ناحية جديدة الشط، ويحيى قمبر سلمان مدير ناحية قزانية، ونجاح مهدي سلمان مدير ناحية التوجيهية، وسلمان حكمت سلمان مدير ناحية بني سعد، وساجد عبد الأمير صعب مدير ناحية دار السلام، وسمير سعيد مجيد مدير ناحية هبهب".