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محافظ ديالى يمنح مدير جلولاء اجازة براتب كامل ويكلف بديلا عنه

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-06T09:43:00+0000
محافظ ديالى يمنح مدير جلولاء اجازة براتب كامل ويكلف بديلا عنه

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاربعاء، بأن المحافظ مثنى التميمي منح مدير ناحية جلولاء اجازة لمدة 4 اشهر لاسباب قضائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى منح ناحية مدير جلولاء يعقوب يوسف اللهيبي اجازة لمدة 4 اشهر وبراتب كامل بسبب وجود دعاوى قضائية ضده بتهم مختلفة".

واضاف أن "المحافظ كلف قائممقام خانقين دلير حسن سايه بادارة جلولاء بالوكالة".

يشار الى ان يعقوب يوسف اللهيبي تولى ادارة ناحية جلولاء منذ اوائل عام 2016.

جدير بالذكر ان هناك 5 وحدات ادارية في ديالى هي "المقدادية وبلدروز والمنصورية ومندلي وابي صيدا" تدار بالوكالة ولم تحسم ادارات بعض منها منذ 5 سنوات بسبب الخلافات السياسية.

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