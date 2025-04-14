محافظ ديالى يقاضي "إمام مسجد" بسبب الدرجات الوظيفية (وثيقة)

شفق نيوز/ رفع محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد إمام وخطيب أحد المساجد بسبب تناول الأخير موضوع الدرجات الوظيفية والرشوة والمحسوبية في توزيعها.

وتضمنت الدعوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "إمام وخطيب مسجد حفصة، في حي رمضان بقضاء خانقين، زياد الدلوي، وجّه خلال خطبة صلاة الجمعة اتهامات علنية ومباشرة للجهات الرسمية والإدارية في المحافظة وتجاوز على السلطات المحلية مشككاً في إجراءات رسمية وإدارية تتعلق بموضوع الدرجات الوظيفية سبعة آلاف درجة".

وبحسب الوثيقة فإن الدلوي قال "الدرجات الوظيفية تضيع بين الرشوة والمحسوبية"، وهو ما اعتبره محافظ ديالى "تجاوز وتوجيه اتهامات دون تقديم أدلة أو مستندات رسمية تثبت صحة ذلك ومخالف للسياقات الإدارية والقانونية".