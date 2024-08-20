محافظ ديالى يغيب عن جلسة استضافته لهذا السبب

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن سبب غياب محافظ ديالى عدنان الشمري عن أول جلسة لاستضافته في مجلس المحافظة ومناقشة الدرجات الوظيفية البالغة أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ كان في طريقه للدخول الى المجلس ولكن تجمع المتظاهرين من الخريجين أمام بوابة المجلس للضغط عليه لحسم ملف الدرجات الوظيفية ما دفعه الى الانسحاب والمغادرة بسبب هتافات وتجمع المتظاهرين حول موكبه".

وأضاف أن "المجلس اضطر الى تأجيل مناقشة الدرجات الوظيفية الى جلسات اخرى".

وقال رئيس مجلس ديالى عمر الكروي في مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحافظ اعتذر عن التواجد في المجلس لحدوث أمر طارئ والمجلس سيناقش ملف الدرجات الوظيفية وتوزيعها معه خلال الجلسات القادمة".