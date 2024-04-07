محافظ ديالى وكالة يكشف بالأرقام سرقة "القرن" بالمحافظة والتوصل "للمجرمين"

شفق نيوز/ كشف محافظ ديالى وكالة كريم علي أغا، يوم الأحد، بالأرقام عن سرقة "القرن" بالمحافظة والتوصل "للمجرمين"، مؤكداً أن المبالغ المسروقة رسميا أكثر من 7 مليارات دينار.

وقال محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة رسمياً بلغت 7 مليارات و394 مليونا"، مؤكداً أن "كل ما يتداول عن غير هذه الأرقام غير صحيحة".

وأوضح أن "المتورطين موظفين في الحسابات وبدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019 حتى ضبطهم قبل أسابيع"، لافتاً إلى أن "جميع المتورطين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض".

وتابع أغا: "فتحنا تحقيقاً ووصلنا الى المجرمين الحقيقيين وتم إلقاء القبض على اثنين من أصل 5 من المتورطين"، مشيراً إلى أنه "ربما عدد المجرمين يزداد وعدد المبالغ قد يرتفع مع مجريات التحقيق".

وبيّن أن "الأمر حدث بين الموظفين وهم كانوا مخولين بعمليات الصرف وهم سرقوا المبالغ عبر الصكوك دون المرور بالقنوات القانونية".

من جانبه قال النائب أحمد الموسوي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "لم يتم تعميم منع سفر بحق المتورطين ولانعرف لماذا حتى الان".

وأضاف الموسوي، أنه "منذ عام 2019 بدأت العملية وكيف لم يتم تغيير هذه اللجنة رغم أن المعروف كل 3 اشهر يتم استبدال اللجان"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"متابعة هذا الموضوع واعتقد ان هناك شخصيات أكثر نفوذا على اوضاع ديالى تقف خلفهم".

وأكد الموسوي: يجب استنفار أجهزة الدولة لاعتقالهم لكن هناك نوع من التهاون لدى بعض الاجهزة الامنية".

في حين طالب النائب محمد قتيبة البياتي، الجهات القضائية بـ"الإسراع بإصدار قرار منع سفر بحق المتهمين".

وأضاف البياتي خلال المؤتمر الصحفي "لا نريد ان يتكرر ما حدث في سرقة القرن الكبرى، هنا في المحافظة في سرقة ديالى".

وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم الخميس الماضي، عن تفاصيل اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات ويقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة".

وأوضح أن "السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام.

وأشار المصدر، إلى أن "السرقة جرى كشفها من خلال تدقيق الحسابات ومطابقتها، تم فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الجهات الرسمية لملاحقة الجناة".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، عن محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، قد تعهد بوقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها.