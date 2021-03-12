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محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-12T18:21:26+0000
محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

شفق نيوز/ أعاد محافظ ديالى مثنى التميمي إلى الواجهة مرة أخرى ملف المدارس المهدمة في المحافظة من قبل وزارة التربية منذ عام 2011 دون بناء بديلا عنها أو السماح للمحافظة بذلك.

وقال التميمي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزارة التربية هدمت 179 مدرسة منذ نحو 10 سنوات ولم تشرع ببنائها حتى الآن على الرغم من مشاكل نقص الأبنية المدرسية في المحافظة".

واضاف ان "وزارة التربية لم تسمح لنا ببناء أي مدرسة في مواقع المدارس المهدمة التي لازالت ركاما مهملا".

وأكد التميمي أن "المحافظة شيدت على أرض الواقع 106 مدرسة من موازنتها لعام 2019 في مختلف مناطق ديالى.

ودعا المحافظ وزارة التربية والبرلمان لحسم التحقيقات بملف المدارس المهدمة والشروع بخطة متكاملة لبنائها بما يوازي حاجة ديالى للأبنية المدرسية وما تعانيه من تهالك وتقادم في غالبية المدارس.

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