محافظ ديالى: مشاريعنا المعطلة تتجاوز 600 مليار دينار ومواردنا المالية شحيحة

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم السبت، أن كلفة المشاريع المعطلة في المحافظة منذ سنوات تتجاوز 600 مليار دينار فيما شكا من انعدام موارد المحافظة المالية واقتصارها على قانون الأمن الغذائي.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي في بعقوبة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "موارد محافظة ديالى شحيحة ونعتمد على حصة المحافظة في قانون الأمن الغذائي وتنمية الإقليم وجزءاً من صندوق إعادة الاعمار"، مشيرا الى ان "ديالى ليس ضمن المحافظات التي تمتلك البترودولار وعائدات المنافذ الحدودية".

واكد ان "قيمة المشاريع المعطلة في محافظة ديالى تبلغ أكثر من 600 مليار دينار ومنها مشروع متوقف منذ العام 2001 وهو عبارة عن جسر رابط بين محافظتي ديالى وصلاح الدين في منطقة السندية".

وتابع التميمي، "نأمل استئناف العمل والمباشرة في مشاريع وزارة الاعمار والإسكان ووزارة الصحة ووزارة التربية لدينا خطط لتنفيذ مطالب الأهالي بالرغم من قلة الإمكانيات المالية".

وأعلن التميمي، "بدء العمل بإنشاء مدخل وسيطرة نموذجية لمحافظة ديالى مع انشاء شارع يمتد من ناحية جديدة الشط الى الغالبية شمال غرب المحافظة"، مبينا ان "نقطة التفتيش النموذجية (السيطرة) تمتاز بمواصفات فنية متطورة وصممت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتتضمن جزرة وسطية وانارة مع منطقة خضراء".

وبين ان "المشروع يتضمن خطاً خدمياً يخدم المناطق والقرى المحاذية على امتداد الطريق من الجديدة الى الغالبية ونأمل بإنجاز المشروع بفترة قياسية".