سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ بغداد يكشف نسب إنجاز 4 مستشفيات بسعة 1000 سرير

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-08T11:41:49+0000
محافظ بغداد يكشف نسب إنجاز 4 مستشفيات بسعة 1000 سرير

شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الاربعاء، عن نسب انجاز أربع مستشفيات بالعاصمة بغداد بسعة نحو 1000 سرير.

وقال العطا لوكالة شفق نيوز، إن "العمل مستمر من قبل الشركات لإنجاز أربع مستشفيات داخل العاصمة بغداد، ونسبة الانجاز في تلك المستشفيات شهدت تقدما ووصلت إلى مراحل متقدمة".

وأضاف أن "نسبة الانجاز لمستشفى الفضيلية وصلت إلى 70% وبسعة 200 سرير، إما نسبة الانجاز لمستشفى الشعب وصلت إلى 60% وبسعة 200 سرير، اما نسبة الانجاز لمستشفى الحرية وصلت 50% وبسعة 400 سرير".

ولفت العطا، إلى "استكمال مرحلة توسعة مستشفى الشيخ ضاري بسعة 350 سريرا"، مشيرا الى أن "هذا سيسهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقضاء الحسينية والمناطق المجاورة لها".

related

العراق يطلق حملة "كبرى" بعد فاجعة ابن الخطيب

Date: 2021-04-26 08:13:06
العراق يطلق حملة "كبرى" بعد فاجعة ابن الخطيب

فيديو.. محافظة بغداد تنفي صلتها باقامة شعائر دينية داخل مبناها وتفتح تحقيقا

Date: 2019-05-31 13:20:02
فيديو.. محافظة بغداد تنفي صلتها باقامة شعائر دينية داخل مبناها وتفتح تحقيقا

العاصمة بغداد تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

Date: 2019-12-24 15:28:16
العاصمة بغداد تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين

Date: 2020-02-15 11:26:23
البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين

رغم التحذيرات.. بغداد تصدر عدة تعليمات لـ"زائري الكاظمية"

Date: 2020-03-10 09:24:10
رغم التحذيرات.. بغداد تصدر عدة تعليمات لـ"زائري الكاظمية"

البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

Date: 2020-09-27 14:08:43
البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

Date: 2021-08-03 17:22:14
محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"

Date: 2021-12-07 15:05:47
بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"