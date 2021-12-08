محافظ بغداد يكشف نسب إنجاز 4 مستشفيات بسعة 1000 سرير

شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الاربعاء، عن نسب انجاز أربع مستشفيات بالعاصمة بغداد بسعة نحو 1000 سرير.

وقال العطا لوكالة شفق نيوز، إن "العمل مستمر من قبل الشركات لإنجاز أربع مستشفيات داخل العاصمة بغداد، ونسبة الانجاز في تلك المستشفيات شهدت تقدما ووصلت إلى مراحل متقدمة".

وأضاف أن "نسبة الانجاز لمستشفى الفضيلية وصلت إلى 70% وبسعة 200 سرير، إما نسبة الانجاز لمستشفى الشعب وصلت إلى 60% وبسعة 200 سرير، اما نسبة الانجاز لمستشفى الحرية وصلت 50% وبسعة 400 سرير".

ولفت العطا، إلى "استكمال مرحلة توسعة مستشفى الشيخ ضاري بسعة 350 سريرا"، مشيرا الى أن "هذا سيسهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقضاء الحسينية والمناطق المجاورة لها".