محافظ بغداد يكشف عن زيادة سكانية ويؤكد: الموازنات الانفجارية لن تغطي الحاجة الخدمية

شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يوم الاثنين، عن زيادة عدد سكان العاصمة إلى 11 مليوناً و500 ألف نسمة، مؤكدة أن الموازنات "الانفجارية" لا تغطي الحاجة المطلوبة من البنى التحتية وغيرها من المشاريع.

وقال العلوي لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة مسؤولة عن مناطق أطراف بغداد وليس مركزها فقط، وهذه المناطق فيها تعاني من نقص كبير باحتياجات المواطنين، والموارد المتوفرة من الموازنة العامة لا تغطي الحاجة الفعلية لتقديم الخدمات والبنى التحتية للمواطنين".

وأضاف أنه "لابد من مشاركة الشركات الحكومية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وإعادة تشريع القوانين لتفعيل القطاع الخاص وتنشيط التنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن "محافظة بغداد تضم عشرة ملايين نسمة بحسب الإحصاء الرسمي لكن في المواقع أن عدد سكان العاصمة بغداد قرابة 11 مليوناً و500 ألف نسمة، ونتيجة للظروف السابقة من حروب وإرهاب حصلت فجوة كبيرة في بغداد بين الزيادة السكانية والبنى التحتية".

وأكد العلي أن "الموارد المتوفرة والموازنات الانفجارية مهما كانت لا تغطي الحاجة المطلوبة، لأن الحاجات متغيرة ومختلفة ومتطورة وكلما عالجنا مشكلة أو نقصاً خدمياً يظهر نقصاً آخر".