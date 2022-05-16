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بغداد وكربلاء تعطلان الدوام الرسمي وديالى تؤجل امتحانات مدارسها

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T21:11:36+0000
بغداد وكربلاء تعطلان الدوام الرسمي وديالى تؤجل امتحانات مدارسها

شفق نيوز/ اعلنت محافظة بغداد يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، وجه بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة ليوم الثلاثاء الموافق  ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانضمت كربلاء الى المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي، فيما اعلنت مديرية تربية محافظة ديالى تأجيل امتحان يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥  ٢٠٢٢ إلى يوم الأربعاء الموافق ١٨ / ٥ /٢٠٢٢ في كافة مدارس محافظة تربية ديالى .

وأعلنت محافظات البصرة الانبار المثنى وواسط وذي قار مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي  ليوم الثلاثاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدنا عراقية عدة منذ الصباح.

وفجر الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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