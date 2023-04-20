محافظ بابل يعلن إحالة مشاريع بأكثر من 120 مليار دينار ويشكو قلة التخصيصات

شفق نيوز/ أعلن محافظ بابل وسام أصلان، يوم الخميس، إحالة مشاريع بقيمة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي في عدة قطاعات.

وقال أصلان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "حققنا إحالات مشاريع بكلفة مئة مليار مقسمة على البلديات والطرق والتربية والماء والصحة والدفاع والبلدية".

واشار الى "إحالة حزمة اخرى ضمن تنمية الاقاليم بكلفة 2.7 مليار"، لافتاً الى ان "هنالك مشاريع بعد عيد الفطر وتحديداً يوم 5/2 بكلفة 22 مليار دينار".

وأعلن المحافظ "الاتفاق مع وزير الإسكان والاعمار بنكين ريكاني على تأهيل شمال وجنوب بابل بمشاريع المجاري".

وعن ملف المشاريع المتأخرة، قال محافظ بابل، "بداية تسلمي المنصب كان هنالك 300 مشروع متوقف، وشكلنا لجنة خلال اسبوعين وتحولت تلك المشاريع الى 177 مشروعا".

وتابع، "تم حسم 149 من الـ177 من هذه المشاريع وننتظر قرار وزارة التخطيط وهذه بكلفة 348 مليار دينار".

واوضح ان "أسباب تأخر المشاريع هي المشاكل الفنية وقلة التخصيصات".

واعلن ان "عدد المشاريع المتبقية 28 واللجنة المشكلة تعمل عليها وستحل خلال الايام القادمة"، مبينا ان "هنالك مشاريع متوقفة من العام 2006".

وقال محافظ بابل، إن "تخصيصاتنا من موازنة هذا العام 129 مليار دينار وهي لا تكفي لمشروع واحد".