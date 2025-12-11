محافظ بابل يعفي مديري المجاري والبلديات بسبب غرق الأحياء السكنية بمياه الأمطار

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر محلي في بابل، يوم الخميس، بأن محافظ بابل أصدر أوامر بإعفاء مدير المجاري والمدير بلديات من منصبيهما، على خلفية غرق عدد من الأحياء السكنية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عدنان فيحان الدليمي، أصدر قراراً بإعفاء مدير مجاري بابل ومدير بلديات بابل من منصبيهما، بعد غرق العديد من المناطق بمياه الأمطار يوم أمس".

وأضاف أن "القرار جاء خلفية الشكاوى الشعبية نتيجة الفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من مركز المحافظة والأقضية، ما كشف عن خلل واضح في جاهزية الدوائر الخدمية للتعامل مع موجة الأمطار".

وأعلن مجلس محافظة بابل، أمس الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، وذلك بسبب موجة الأمطار التي ضربت المحافظة.

وما تزال عدة أحياء وشوارع في وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، مغمورة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وسجلت محافظة بابل أعلى معدل لهطول الأمطار في العراق عدا إقليم كوردستان، ما تسبب بدخول المياه إلى عدد من المنازل وغرق الطرق الرئيسة.

وباشرت فرق الدفاع المدني والبلدية وإدارة الصرف الصحي، باستنفار معداتها للعمل على تصريف المياه وإعادة فتح الشوارع.