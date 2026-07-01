محافظ بابل: تهيئة أكثر من 60 ألف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على الشرائح المشمولة

شفق نيوز - بابل

أعلن محافظ بابل، الحقوقي علي تركي الچمالي، يوم الأربعاء، عن تهيئة أكثر من 60 ألف قطعة أرض سكنية تمهيداً لتوزيعها على الشرائح المشمولة داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الچمالي وضم مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي حمود كتيب، ومديري الدوائر الخدمية و المعنية في المحافظة، لبحث آليات تخصيص وتهيئة الأراضي اللازمة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة سكنية في العراق.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الچمالي أكد خلال الاجتماع أن بابل تمضي بخطوات متسارعة لإنجاز هذا الملف، مشيراً إلى أن الأراضي الموزعة ستشمل مناطق شمال ووسط وجنوب المحافظة وفقاً للنسب السكانية.

وأوضح المحافظ أن الوجبة الأولى ستُخصص للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود فور استكمال إجراءات رفع يد دائرة الإصلاح الزراعي، في حين ستكون الوجبة الثانية رصيداً لتغطية بقية الشرائح المستحقة.

وتابع الچمالي أن الإجراءات القانونية والفنية ستُرفع قريباً إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بالتوزيع الميداني، لافتاً في الوقت ذاته إلى توجه المحافظة لاستثمار المساحات الفائضة من هذه الأراضي في إنشاء محطات للطاقة الشمسية لدعم منظومة الكهرباء المحلية.