محافظ بابل: المحافظة تعيش مشاكل عديدة ومدراء دوائرها لا يشعرون بالمسؤولية

شفق نيوز/ أقرّ محافظ بابل عدنان فيحان يوم الجمعة، بوجود نقص في الخدمات، مشيرا إلى ان بابل تعيش مشاكل عديدة.

وأضاف فيحان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "هنالك عدة اسباب ادت الى تراكم التراجع في الخدمات، أولها لا يوجد تخطيط حقيقي و صحيح"، لافتا إلى أنه "اذا راجعنا الموازنات في السنوات السابقة لا نجد اي ترابط ما بين الموازنات، سنجد خللا ادارياً في المحافظة، وان إدارات الدوائر في بابل لا تشكو الترهل فقط و لكن يوجد شعور في هذه الدوائر بعدم المسؤولية".

وتابع أنه "بعد اكثر من لقاء مع مسؤولي بلدية الحلة

علمنا ان الاليات والكوادر لا تستطيع ان تغطي 60% من المحافظة، وذهبنا باتجاه إعلان دعوة لتغطية نسبة الـ40% لسد الفجوة، ووجهنا بضرورة الاهتمام بالساحات و الحدائق العامة:.

وأكد أنه باشر "على رفع التجاوزات التي تشوه شكل المدينة، فضلا عن جرد على الآليات المتوقفة و سندخلها لورشة لاصلاحها و سنعتمد عليها".

وكشف فيحان عن حصول المحافظة على دعم من رئيس الوزراء بـ(1000) طن من القير".

ولفت محافظ بابل إلى "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الاول للتحقيق بموضوع قطع الاراضي وخصوصا قطع عوائل الشهداء و الجرحى و سنفتح جميع المحاضر السابقة".

وأعلن خطط لإنشاء عدد من جسور العبور للمشاة بالاتفاق مع دائرة الطرق و الجسور.