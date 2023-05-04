محافظ الأنبار ينهي تكليف 65 مستشاراً له ويسحب هوياتهم (وثائق)

شفق نيوز / أنهى محافظ الأنبار علي فرحان، يوم الخميس، تكليف أكثر من 65 مستشاراً للمحافظ، فيما أمر بسحب هوياتهم.

وجاء في وثائق صادرة عن مكتب المحافظ، وردت لوكالة شفق نيوز: "ينسب الموظفون على ملاك ديوان محافظة الانبار المنهى تكليفهم من الهيئة الاستشارية، بصفة موظفين كلاً حسب عنوانه الوظيفي".

وبخصوص الموظفين الذين كانوا مكلفين من الدوائر المركزية بصفة مستشارين، فسيتم تقديم طلبات من قبل المومأ إليهم لغرض مفاتحة دوائرهم للنظر في تنسيبهم إلى الهيئة الاستشارية بصفة موظفين، وفقاً للوثائق.