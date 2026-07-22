محافظ الأنبار يعفي مدير شعبة الأملاك في بلدية الرمادي ويكلف بديلًا له (وثيقة)

شفق نيوز- الأنبار

وجّه محافظ الأنبار عمر دبوس، بإعفاء مدير شعبة الأملاك في بلدية الرمادي، عمر هزاع، من مهام منصبه، وتكليف أحمد خميس بإدارة الشعبة بدلًا عنه، وذلك ضمن إجراء إداري يتعلق بإدارة البلدية.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإعفاء جاء في ظل وجود ملفات وقضايا يُقال إنها قيد المتابعة لدى الجهات الرقابية، وتشمل، مدير الشعبة السابق وعدداً من الموظفين.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من هيئة النزاهة أو الجهات القضائية يؤكد وجود اتهامات أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص المذكورين.