محافظ الأنبار يصدر توضيحاً من عدة نقاط حول إنهاء تكليف عشرات المستشارين

شفق نيوز/ أصدر مكتب محافظ الأنبار علي فرحان، يوم الجمعة، توضيحاً حول انهاء اكثر من 60 مستشاراً له، نافياً في الوقت ذاته استيفائهم مرتبات ثابتة وامتيازات من قبل الحكومة المحلية.

وأصدر المكتب الإعلامي للمحافظ توضيحا بناء على ما تداولته بعض المنصات الاعلامية بخصوص الاوامر الادارية ( 7999 و 8000 ) في 19 /4 /2023 الخاصة بانهاء تكليف أولئك مستشارين، وذكر أن اغلب اوامر التكليف للمستشارين المنوه عنهم في هذه الاوامر كانت قديمة وبعضها يعود الى الايام الاولى لتحرير محافظة الانبار من عصابات داعش .

وأضاف ان جميع اوامر التكليف كانت بدون تبعات مالية لان اغلب هؤلاء المستشارين هم موظفون ويتقاضون رواتب من دوائرهم الاصلية او متقاعدون يتقاضون رواتب تقاعدية .

كما أشار البيان إلى ان الغاية من التكليف كانت لمساعدة الادارات المحلية في انجاز الكثير من الملفات خاصة في مجال عودة النازحين والاستقرار المجتمعي وتأمين ايصال الخدمات خاصة مع التباعد الجغرافي لاقضية ونواحي وقرى المحافظة ، منوها الى ان جميع المستشارين هم من الوجوه الاجتماعية المرموقة والشخصيات المؤثرة على المستوى الاجتماعي مع امتلاكهم شهادات وخبرات تؤهلهم للقيام بالمهام المكلفين بها .

وأوضح البيان أنه بعد الاستقرار الذي شهدته المحافظة على مختلف النواحي وتمكن الدوائر والادارات من اداء واجباتها على الوجه المطلوب اصبح لزاماً انهاء تكليف المنوه عنهم ليتمكنوا من الخدمة في مجالات اخرى .

وتابع البيان أنه لاصحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية عن استيفاء المستشارين لرواتب ثابتة والحصول على منافع وسيارات وانما كانت خدماتهم اشبه بالعمل التطوعي لخدمة مناطقهم بالدرجة الاساس .

وأنهى محافظ الأنبار علي فرحان، في شهر نيسان/أبريل الماضي، تكليف أكثر من 65 مستشاراً للمحافظ، فيما أمر بسحب هوياتهم.

وجاء في وثائق صادرة عن مكتب المحافظ، وردت لوكالة شفق نيوز: "ينسب الموظفون على ملاك ديوان محافظة الانبار المنهى تكليفهم من الهيئة الاستشارية، بصفة موظفين كلاً حسب عنوانه الوظيفي".

وبخصوص الموظفين الذين كانوا مكلفين من الدوائر المركزية بصفة مستشارين، فسيتم تقديم طلبات من قبل المومأ إليهم لغرض مفاتحة دوائرهم للنظر في تنسيبهم إلى الهيئة الاستشارية بصفة موظفين، وفقاً للوثائق.