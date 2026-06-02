محافظ الأنبار من القائم والرمانة: الوضع المائي تحت السيطرة

تفقد محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، يوم الثلاثاء، قضاءي القائم والرمانة غربي المحافظة، للاطلاع على تطورات الموقف المائي وارتفاع مناسيب نهر الفرات، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة.

وذكر بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عقد اجتماعاً لغرفة العمليات في المنطقة الغربية بحضور الجهات الأمنية والخدمية والإدارية المعنية، لبحث الواقع المائي ومستوى الجاهزية لمواجهة أي طارئ، والوقوف على إجراءات الرصد والمتابعة والخطط الاحترازية المعتمدة".

وأضاف البيان: "شهد الاجتماع استعراضاً لمعدلات تدفق المياه ومناسيب نهر الفرات، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة واحتياجات الدوائر المختصة لضمان استمرار أعمال المتابعة والاستجابة السريعة لأي مستجدات".

ولفت إلى أن المحافظ أكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية لحماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية والبنى التحتية القريبة من مجرى النهر، مشدداً على ضرورة سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار إلى أن الوضع المائي ما يزال مستقراً وتحت السيطرة، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة للحفاظ على السلامة العامة في عموم المحافظة.

وقال قائممقام قضاء القائم، تركي محمد، أمس الاثنين، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة جسور عائمة على نهر الفرات وهي البيضة، والحويجة - الكرابلة، وحويجة البوحردان، أُخرجت من الخدمة، ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين مرور كميات المياه المتدفقة عبر النهر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الدوائر الخدمية والأمنية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار، حالة الاستنفار التام على خلفية ورود معلومات عن إطلاق كميات كبيرة من المياه من سد الطبقة في سوريا وتسببه بارتفاع في مناسيب نهر الفرات.

وكانت السلطات السورية قد أكدت، الجمعة الماضي، أن فرق الاستجابة الحكومية تواجه تحديات غير مسبوقة في التعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تتداخل فيها عوامل جغرافية ولوجستية وبنيوية وإنسانية معقدة، فيما تبقى الأولوية القصوى حماية أرواح الأهالي.