محافظ النجف: 120كم من طريق الحج بانتظار موافقة السعودية لإنجازه

أعلن محافظ النجف، يوسف كناوي، يوم الخميس، أن نحو 120 كيلومتراً متبقية لإكمال مشروع طريق الحج البري الذي يربط المحافظة بالمملكة العربية السعودية، مبيناً أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية والدينية في المحافظة.

وقال كناوي لوكالة شفق نيوز إن الجانب العراقي أنجز جميع المتطلبات الخاصة بفتح المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبقية تتعلق بالحصول على الموافقات الرسمية من الجانب السعودي.

وأضاف أن المنفذ المزمع افتتاحه سيكون منفذاً تجارياً ودينياً وسياحياً، من شأنه تسهيل حركة الحجاج والزائرين وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد محافظ النجف أن مشروع طريق الحج البري، البالغ طوله نحو 239 كيلومتراً، يعد "بوابة تنموية مهمة"، لافتاً إلى وجود خطط لإنشاء منطقة تبادل تجاري ومشاريع استثمارية على جانبي الطريق.