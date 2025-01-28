محافظ النجف يكلف الميالي بإدارة مطار المحافظة.. وثيقة

شفق نيوز/ قرر محافظ النجف يوسف مكي كناوي، يوم الثلاثاء، تكليف معاون مدير مطار المحافظة بمهام إدارة المطار، كما شكل لجنة تحقيقية بشأن تلكؤ العمل به، وما تم بحث في الاجتماع مع النواب.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحافظ كناوي، قرر تكليف معاون مدير مطار النجف حيدر المالي حيدر الميالي، بمهام إدارة المطار.

كما أعلن كناوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "عن دعم المحافظة الكامل لمباشرة هيئة النزاهة التحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الدولي".

ووجه، بحسب البيان بـ"تشكيل لجنة تحقيق إدارية حول نفس الموضوع لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق اليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مجلس النواب مع عدد من موظفي المطار، لتدارس واقع حال المطار".

وتابع أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحافظة ووزارة النقل لاختيار مديرا للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".

يذكر أن، يوم أمس الاثنين، شهد اجتماعا لاعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف مع مدير المطار للوقوف على اسباب تلكؤ العمل في المطار.