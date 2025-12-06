محافظ النجف يسحب يد قائممقام مركز المحافظة بسبب "سب والده" (وثيقة)

شفق نيوز- النجف

كشفت وثيقة صادرة عن محافظ النجف، يوسف كناوي، عن سحب يد قائممقام النجف علي العامري، لمدة 60 يوماً وإحالته للتحقيق على خلفية تسريب بصمة صوتية له يسب فيها والد المحافظ، وتكليف قائممقام المناذرة بإدارة المنصب لحين انتهاء التحقيقات في الملف.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل محافظ النجف يوسف مكي كناوي، وردت لوكالة شفق نيوز: "لاحقاً بأمرينا الإداريين والمتضمنة إجراء التحقيق الإداري مع علي عبد الخضير كاظم العامري - قائممقام قضاء النجف الاشرف للأسباب المبينة في الأوامر، قررنا سحب يد الموما اليه اعلاه من وظيفته لمدة (60) يوماً لحين استكمال الاجراءات المشار اليها بالتحقيق الاداري من قبل اللجان التحقيقية المشكلة بموجب الأوامر الادارية موضوع البحث واتخاذ القرار النهائي بصددها".

ونصت الوثيقة كذلك، على أن "يقوم قائممقام المناذرة اضافة الى مهام عمله بإدارة قائممقامية قضاء النجف وكالة طيلة مدة سحب اليد، وينفذ الأمر من تاريخ صدوره".