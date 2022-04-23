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محافظ النجف: أربعة ملايين ونصف المليون زائر أحيوا ذكرى شهادة الامام علي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-23T12:50:43+0000
محافظ النجف: أربعة ملايين ونصف المليون زائر أحيوا ذكرى شهادة الامام علي

شفق نيوز / أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، يوم السبت، نجاح الخطة الأمنية للزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أربعه ملايين و٥٠٠ ألف شخص أحيوا الزيارة"، مشيراً إلى أن "مطار النجف استقبل ١٣٠ رحلة جوية خاصة بالزائرين".

ويعدُّ استشهاد الإمام علي، أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، حيث قضى في عملية اغتيال بمسجد الكوفة، نفذها عبد الرحمن بن ملجم احد قيادات الخوارج في ذلك الوقت.

والإمام علي هو الإمام الأول للشيعة والخليفة الرابع عند عامة المسلمين إضافة لكونه صهر رسول الإسلام محمد وكاتب وحيه، وقد ثبت التاريخ عشرات المواقف البطولية والمهمة لهذه الشخصية البارزة.

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