محافظ النجف: جاهزون لاستقبال جثمان خامنئي

شفق نيوز - النجف

أعلن محافظ النجف يوسف كناوي، يوم الأربعاء، جاهزية المحافظة لاستقبال جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، فيما أكد وضع خطط متكاملة لضمان نجاح مراسم التشييع.

وقال كناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة أعدّت خططاً خاصة بمراسم التشييع، وأن جميع الجهات الحكومية والخدمية والاجتماعية في حالة استعداد تام للمشاركة في تنفيذها وإنجاحها".

وأضاف أن "التفاصيل الكاملة للخطة سيتم الإعلان عنها قبيل موعد التشييع، بما يشمل مسار الجثمان، وأماكن إقامة مراسم التشييع، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية والخدمية والأمنية الأخرى".

والأسبوع الماضي، أكد مصدر مقرب من السفارة الايرانية في بغداد، أن من المقرر نقل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مطار النجف يوم 8 تموز المقبل، لغرض تشييعه في المحافظة.

وكان رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، قد كشف في وقت سابق، عن مسار تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامئني، فيما أشار إلى أن جثمانه سيشيع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

ونقل إعلام إيراني عن زاكاني قوله حول مسار مراسم التشييع إن "محاور شارع دماوند، شارع انقلاب (الثورة)، شارع آزادي (الحرية)، والمشهد الممتد نحو طريق لشكري السريع، هي من بين الخيارات المطروحة والدراسة لإقامة هذه المراسم".

وأشار إلى أن جثمان المرشد سيُشيّع في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

واغتيل خامنئي بأولى الغارات الأميركية الإسرائيلية على طهران يوم 28 شباط/فبراير الماضي، بعد أن قاد إيران على مدى أكثر من 3 عقود، وخلفه ابنه مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى، علماً بأنه أصيب هو كذلك بتلك الضربات ولم تسجل له أي إطلالة علنية منذ توليه المنصب.