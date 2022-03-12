محافظ المثنى يتحدث عن "مندسين ومسلحين" أفشلوا لقاءه بالمتظاهرين

شفق نيوز/ أشار محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، يوم السبت، إلى وجود مندسين عملوا على تخريب لقائه مع المتظاهرين داخل المحافظة.

وكان منفي، قد نظم لقاءً مع المتظاهرين، بعد تواصل أجري مع أبناء العشائر، لغرض الاستماع إلى مطالبهم، رغم توجس الكثير من المسؤولين من لقاء المتظاهرين وجهاً لوجه، وفق بيان صادر عن مكتب المحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر المحافظ: "لإيماني المطلق بحقوق المتظاهرين، ذهبت وبصحبتي نائب المحافظ الفني وقائد شرطة المثنى، وقائممقام قضاء الخضر، ومدراء الدوائر الخدمية للقاء المتظاهرين، وكانت مطالبهم في غالبيتها ليست من صلاحية الحكومة المحلية وأهمها تخفيض سعر صرف الدولار، وزيادة مفردات البطاقة التموينية، وزيادة أعداد الرعاية الاجتماعية".

وأضاف: "خلال التجمع فوجئنا بوجود مجموعة كبيرة من المندسين الذين لا ينتمون إلى أبناء المثنى حسب قول بعض المتظاهرين، وهم يحملون الأسلحة ويعملون على منع أي تدخل لعقلاء القوم الذين أرادوا إيصال مطالب المتظاهرين، لكن المندسين عملوا على تخريب هذا اللقاء، وعملوا على استهدافنا شخصياً للنيل من هيبة الدولة، والعمل على تخريب كل محاولة للاستماع إلى مطالب أهلنا" .

وأكد منفي، أن "جميع أبناء المحافظة اخوة أعزاء كرماء وما بدر من تصرفات لا تنسب لأبناء المثنى، وإنما هي لأفراد مندسين من خارجها، وستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".