محافظ المثنى السابق: صدور أمر ولائي بإيقاف قرار استقالتنا المزعومة

شفق نيوز – المثنى

أعلن محافظ المثنى السابق، مهنّد العتّابي، يوم الأربعاء، صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بالاستقالة.

وأشار العتّابي، في بيان مقتضب لوكالة شفق نيوز، إلى استحصال هذا الأمر الولائي، بما يضمن الاستمرار بإدارة المحافظة وممارسة المهام بشكل طبيعي، وإيقاف انتخاب محافظ جديد.

يذكر أن تحالف النهج الوطني أعرب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رفضه لما جرى في جلسة مجلس محافظة المثنى الأخيرة والتي شهدت استقالة رئيس الحكومة المحلية مهند العتابي وانتخاب آخر بدلاً منه، معتبراً أنها شهدت "تجاوزات قانونية صريحة ومخالفات إجرائية جسيمة".

ووصف التحالف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما حدث بأنه "انقلاب سياسي" على التوافقات المعتمدة عند تشكيل الحكومة المحلية، مؤكداً أنه يتمسك بمبدأ الشرعية القانونية واحترام الاستحقاقات السياسية التي تشكل أساس الاستقرار المؤسسي والإداري في المحافظات.

في المقابل، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "منصب محافظ المثنى هو استحقاق لدولة القانون وفقًا للتوافق داخل الإطار التنسيقي، ولا يمكن القبول بذهابه إلى أي جهة أخرى".

هذا وكان مجلس محافظة المثنى، انتخب، يوم أمس الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديم استقالة المحافظ السابق مهند العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب، نافياً في الوقت ذاته تقديمه أي استقالة من منصبه.