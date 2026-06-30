محافظ الديوانية يطالب بتريليون دينار: سينقل المحافظة إلى واقع جديد

شفق نيوز- الديوانية

أكد محافظ الديوانية عباس الزاملي، يوم الثلاثاء، أن المحافظة تحتاج إلى تريليون دينار خلال النصف الثاني من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027 لاستكمال مشاريعها، مشيراً إلى أن التمويل الكافي كفيل بإنجاز المشاريع بنسبة 100% ونقل واقع المحافظة الخدمي والعمراني إلى مستوى أفضل.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن موازنة محافظة الديوانية ضمن تنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2023 بلغت قرابة 400 مليار دينار، فيما بلغت مخصصات المحافظة ضمن صندوق المحافظات الأكثر فقراً نحو 150 مليار دينار، ليصل إجمالي ما خُصص للمحافظة إلى قرابة 600 مليار دينار، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الفجوة التنموية في الديوانية.

وأضاف أن الحكومة اتجهت إلى تنفيذ الوزارات مشاريع استثمارية في المحافظة، مبيناً أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى نحو تريليوني دينار، وأن الحكومة السابقة أسست مشاريع تهدف إلى إنقاذ الديوانية من واقعها الخدمي والعمراني.

وأشار محافظ الديوانية إلى أن الحكومة المحلية على استعداد تام لاستكمال المشاريع الاستثمارية، لكنها تحتاج إلى تمويلها على شكل دفعات، مؤكداً أن توفير التمويل سيمكن من إنجاز مشاريع المحافظة بنسبة 100%، بما يسهم في نقلها من واقعها الحالي إلى واقع أفضل.

وجدد التأكيد أن المحافظة تحتاج خلال النصف الثاني من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027 إلى تريليون دينار لتمويل واستكمال المشاريع.

وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جعفر الزاملي، قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن توقف تمويل عدد من المشاريع الخدمية في محافظة الديوانية بسبب غياب التخصيصات المالية، مؤكداً أن المحافظة تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دينار لاستكمال مشاريع حيوية، بينها المدينة الرياضية والمدينة الصحية ومشروع مجاري الديوانية الكبير ومشروع ماء السدير، والتي تجاوزت نسب الإنجاز في بعضها 75%.

وتواجه محافظة الديوانية تحديات خدمية وتنموية متراكمة، في مقدمتها نقص المؤسسات الصحية والتربوية، وتلكؤ تنفيذ المشاريع، وارتفاع معدلات البطالة، وسط تأخر استكمال مشاريع البنية التحتية بسبب محدودية التمويل وتعثر عدد من الشركات المنفذة.