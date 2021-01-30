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محافظ الديوانية يروي لشفق نيوز تفاصيل انفجار فرن الحمزة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-30T18:18:54+0000
محافظ الديوانية يروي لشفق نيوز تفاصيل انفجار فرن الحمزة

شفق نيوز/ كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت، عن تفاصيل حادث انفجار فرن الصمون في قضاء الحمزة الشرقي بالمحافظة، مفنداً ارتفاع أعداد المصابين الى 26 شخصاً.

وقال الشعلان لوكالة شفق نيوز"، إن "أعداد المصابين في حادث فرن الحمزة بلغ 20 شخصاً فقط، وليس 26 كما تم تداوله  بوسائل الإعلام"، لافتاً إلى أن " احد الجرحى العشرين توفي متأثرا بجراحه، فيما تواصل الفرق الطبية إسعاف المتبقين الذين تتراوح جراحهم بين الخفيف والمتوسط والعالي".

وأشار محافظ الديوانية إلى أن" التحقيقات الأولية في الحادث لم تثبت انه وقع بفعل فاعل، وإنما سوء استخدام حصل لمنظومة الفرن الداخلية، فضلا عن قدم المكان"، مبيناً أن" الاضرار التي تسبب بها انفجار الفرن لا يمكن احصاءها حالياً الا بعد اكمال التحقيقات في الحادث خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف، أن "المتضررين من الحادث يصل عددهم الى 5 محال تجارية، إضافة إلى الفرن"، لافتاً إلى أن "الحديث عن تشكيل لجنة لتعويضهم سيتحدد خلال المرحلة المقبلة".

وأفاد مصدر أمني في الديوانية، في وقت سابق اليوم السبت، بوفاة عامل متأثراً بإصابته بانفجار فرن الصمون، مشيرا الى أن السلطات تبحث عن 4 آخرين.

وأبلغ مصدر في مستشفى الحمزة العام، وكالة شفق نيوز، أن "انفجارا وقع في فرن صمون وسط قضاء الحمزة الشرقي نتيجة تسرب غاز، ادى الى جرح اكثر من 20 شخصاً".

ولفت المصدر الى أن "بعض حالات الجرحى خطرة"، مشيرا الى ان "الانفجار تسبب ايضاً بأضرار مادية بعدد من المحال المجاورة للفرن".

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