محافظ الديوانية "يتحدى" قرار سحب اليد ومجلس المحافظة يتوعد بكشف ملفات "موثقة"

شفق نيوز- الديوانية

كشف مصدر سياسي في الديوانية، يوم الأربعاء، أن المحافظ عباس الزاملي لم يستجب لقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بسحب يده لمدة 30 يوماً لحين الانتهاء من التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن جهات مقربة من المحافظ تلوّح بكشف ملفات وصفتها بـ"الساخنة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ عباس الزاملي ما زال يمارس عمله في ديوان المحافظة على الرغم من تصويت مجلس المحافظة يوم أمس على سحب يده لمدة 30 يوماً لحين الانتهاء من التحقيق بشبهات فساد مالي وإداري".

وأشار إلى أن "المحافظ وصف قرار المجلس بأنه ضجيج إعلامي"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة للتصويت على إقالة الزاملي وتكليف شخص آخر لشغل المنصب يكون من منظمة بدر لكون المنصب من حصتها".

وأضاف المصدر أن "جهات مقربة من محافظ الديوانية تهدد بكشف ملفات ساخنة للرأي العام مساء اليوم".

من جهتها، أعربت كتلة "حركة إنقاذ الديوانية" في مجلس المحافظة عن استيائها من رد الفعل المحافظ الزاملي على قرار سحب يده.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال أكثر من سنتين من عمل الحكومة المحلية، شخّص مجلس المحافظة، وبعلم المحافظ، سلسلة من الملفات الخطيرة التي تكشف سوء إدارة ممنهج، أدّى ويؤدي إلى هدر المال العام".

وبينت أنه تم "التعاقد مع شركات تعمل دون رقابة حقيقية أو متابعة ميدانية"، وكذلك "تمرير عقود مع شركات لا تمتلك خبرة أو أعمالاً مماثلة".

وأكدت الحركة في بيانها أنه "تم رصد مخالفات جسيمة في مشاريع الأمن الغذائي، والتلاعب بالمواصفات الفنية، وتجزئة المشاريع بشكل متعمد للالتفاف على التعليمات القانونية، وفتح المجال لاختيار شركات متعددة لتحقيق منافع على حساب الجودة والمصلحة العامة".

كما لفتت إلى ملف "توزيع قطع الأراضي، والمخالفات الإدارية والتجاوز على قانون 21 لسنة 2008 المعدل"، مشددة على أن "هذه ليست ادعاءات إعلامية، بل ملفات رسمية موثقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية، وستُكشف كاملة أمام الرأي العام في الجلسة المقبلة".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، صوّت مجلس محافظة الديوانية على سحب يد المحافظ عباس الزاملي على خلفية "شبهات فساد" مالي وإداري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة طارئة مساء اليوم، وصوّت على قرار سحب يد المحافظ لمدة 30 يوماً وتكليف النائب الأول للمحافظ عماد الشبلي بإدارة المحافظة".

وبين أن "قرار سحب اليد جاء على خلفية عدد من الملفات الإدارية والخدمية التي تتعلق بأداء الحكومة المحلية وآلية إدارة بعض القطاعات الخدمية في المحافظة".

وأشار إلى أن "مجلس محافظة الديوانية حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لاستجواب المحافظ عباس الزاملي".