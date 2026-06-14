محافظ الديوانية: مطار المحافظة بلا مستثمر رغم اهتمام الشركات

شفق نيوز- الديوانية

أكد محافظ الديوانية عباس الزاملي، يوم الأحد، أن مشروع مطار الديوانية ما يزال بلا مستثمر حتى الآن، رغم رغبة عدد من الشركات في الاستثمار فيه، وذلك بعد سحب الإجازة الاستثمارية من الشركة الكويتية التي أُحيل إليها المشروع سابقاً بسبب تلكؤها في التنفيذ.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن مطار الديوانية أُدرج كمشروع استثماري عام 2015، وأُحيل لاحقاً إلى شركة كويتية، إلا أن تلكؤها بالعمل أدى إلى سحب الإجازة الاستثمارية منها عام 2017.

وأضاف أن المشروع طُرح مجدداً كفرصة استثمارية خلال حكومة محمد شياع السوداني، وأُحيل بشكل مباشر واستثناءً من شروط الإعلان والتفاصيل، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ رغم تواصل عدد من الشركات وإبدائها الرغبة بالاستثمار.

وأوضح أن مطار الديوانية يُعد مشروعاً حيوياً يقع في موقع استراتيجي ضمن منطقة الفرات الأوسط وعلى الطريق السريع الدولي، مبيناً أن المشروع مخصص بنسبة 80% للشحن الجوي و20% لنقل المسافرين، فيما تبلغ مساحته نحو 7 آلاف دونم.

ودعا محافظ الديوانية الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بالمشروع، مؤكداً أنه يمثل مورداً اقتصادياً مهماً للمحافظة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت في أيار/ مايو 2015 على البدء بإنشاء مطار الديوانية الدولي، فيما قُدرت الكلفة الإجمالية للمشروع آنذاك بنحو مليار و300 مليون دولار.