محافظ الديوانية: سجن مدير معمل سمنت الكوفة ومقاضاة برلماني (فيديو)

شفق نيوز- الديوانية

أعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، يوم الأربعاء، إيداع مدير معمل سمنت الكوفة في السجن، فيما أكد اتخاذ إجراءات قانونية بحق عضو مجلس النواب عامر نصر الله على خلفية ما وصفه بنشر معلومات مضللة والتشهير بشخصية عامة.

وقال الزاملي، في مقطع فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية لديوان المحافظة، إن مدير معمل سمنت الكوفة محمد الغرابي قد أودع السجن اليوم لإدلائه، بحسب وصفه، بمعلومات مضللة والتشهير بشخصية عامة.

وأضاف أن المحافظة ستمضي إلى "أبعد الحدود" في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب عامر نصر الله، ومقاضاته لنشره معلومات على صفحته الرسمية.