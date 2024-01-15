محافظ الديوانية: حريق مستشفى الولادة كان بفعل فاعل واعتقلنا 4 أشخاص

شفق نيوز/ كشف محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحريق مستشفى الولادة في المحافظة، وفيما أشار إلى أنه كان بفعل فاعل، أكد اعتقال 4 متورطين.

وقال الشهد، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "حادث حريق مستشفى الولادة في الديوانية، لم يكن حادثاً عرضياً، بل تم بفعل فاعل"، مؤكداً أن "قوات الأمن المختصة اعتقلت أربعة من المتورطين بالحادث".

وأضاف أن "المتورطين أحيلوا إلى القضاء، وسينالون جزاءهم العادل"، مثمناً دور الأجهزة الأمختصة في كشف خيوط القضية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، في يوم الحادثة، إخلاء (150) طفلاً، وأكثر من (190) مرافقا جراء الحريق الذي حدث في مستشفى النسائية والأطفال في مركز مدينة الديوانية.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بسحب يد عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية، بعد زيارته للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والأطفال.