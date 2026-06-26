محافظ البصرة يفند مزاعم اهدائه 45 سيارة نوع "تاهو" إلى أمن الحدود الكويتي

شفق نيوز - البصرة

فنّد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأنباء المتداولة بشأن إهدائه عشرات العجلات الحديثة لمديرية أمن الحدود وخفر السواحل في دولة الكويت، واصفاً مروجي هذه الأنباء بـ"ضعاف النفوس".

وقال العيداني في تسجيل صوتي تداولته منصات إعلامية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات المغرضة نشرت صوراً مفبركة تظهر ناقلات تحمل عجلات من نوع (تاهو)، وأُلصقت عليها لافتات تحمل صورته وكُتب عليها: (هدية إلى وزير الداخلية الكويتي فهد يوسف الصباح، بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك ودعماً لرجال أمن الحدود)".

وأكد محافظ البصرة أن هذه الصور "مزيفة بالكامل ولا أساس لها من الصحة"، داعياً وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستقائها من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام.