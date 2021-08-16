سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ البصرة يخاطب مجلس الوزراء لتثبيت موظفي العقود

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-16T06:02:24+0000
محافظ البصرة يخاطب مجلس الوزراء لتثبيت موظفي العقود

شفق نيوز / أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الاثنين،  مخاطبة مجلس الوزراء لغرض تثبيت العقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات وأكثر لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبيرة.

وقال العيداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مخاطبة مجلس الوزراء العراقي من اجل تثبيت العقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات جاء استناداً إلى المادة (61) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

وأضاف "سبق وأن تم مخاطبة وزارة المالية بكتاب سابق والمرقم (2005) في تاريخ 6/6/2021 والكتاب المرقم (2414) في تاريخ 6/7/2021 والذي تم به توضيح تحمل المحافظة كلفة تطبيق الفقرة (ب) من المادة أعلاه عبر تخصيص أموال من موازنات المحافظة لغرض تثبيت الموظفين العاملين بصفة عقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات".

وأشار محافظ البصرة، إلى أن "هذه الشريحة تمثل اهمية كبرى لعمل ديوان المحافظة ويتم الاعتماد عليهم بأعمال إدارة شؤون موازنات المحافظة ومشاريعها وخدماتها"، مبيناً أن "كتاب المخاطبة تم به التأكيد على الموافقة والإيعاز لغرض البدء بإجراءات التثبيت بصورة سريعة قبل نهاية العام الحالي".

related

مصدر يكشف حقيقة إصابة محافظ البصرة ونائبه بكورونا

Date: 2020-06-02 19:48:24
مصدر يكشف حقيقة إصابة محافظ البصرة ونائبه بكورونا

التربية تزف بشرى تثبيت المشرفين التربويين

Date: 2020-08-10 17:05:23
التربية تزف بشرى تثبيت المشرفين التربويين

وقفة لموظفي مفوضية الانتخابات تطالب بتثبيتهم على الملاك (صور)

Date: 2021-08-09 06:09:46
وقفة لموظفي مفوضية الانتخابات تطالب بتثبيتهم على الملاك (صور)

محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

Date: 2021-08-13 07:28:41
محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

Date: 2020-12-14 06:38:19
يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

المئات من موظفي العقود يتظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء

Date: 2021-01-11 10:54:13
المئات من موظفي العقود يتظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء

قرار 315.. تظاهرات متواصلة ولجنة نيابية تنتقد: وزارات تعيش فوضى

Date: 2021-05-03 08:58:36
قرار 315.. تظاهرات متواصلة ولجنة نيابية تنتقد: وزارات تعيش فوضى

موظفو العقود يحتجون أمام رئاسة جامعة الموصل للمطالبة بتثبيتهم

Date: 2021-05-05 12:04:32
موظفو العقود يحتجون أمام رئاسة جامعة الموصل للمطالبة بتثبيتهم