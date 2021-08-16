محافظ البصرة يخاطب مجلس الوزراء لتثبيت موظفي العقود

شفق نيوز / أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء لغرض تثبيت العقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات وأكثر لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبيرة.

وقال العيداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مخاطبة مجلس الوزراء العراقي من اجل تثبيت العقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات جاء استناداً إلى المادة (61) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

وأضاف "سبق وأن تم مخاطبة وزارة المالية بكتاب سابق والمرقم (2005) في تاريخ 6/6/2021 والكتاب المرقم (2414) في تاريخ 6/7/2021 والذي تم به توضيح تحمل المحافظة كلفة تطبيق الفقرة (ب) من المادة أعلاه عبر تخصيص أموال من موازنات المحافظة لغرض تثبيت الموظفين العاملين بصفة عقود الذين تجاوزت خدمتهم (5) سنوات".

وأشار محافظ البصرة، إلى أن "هذه الشريحة تمثل اهمية كبرى لعمل ديوان المحافظة ويتم الاعتماد عليهم بأعمال إدارة شؤون موازنات المحافظة ومشاريعها وخدماتها"، مبيناً أن "كتاب المخاطبة تم به التأكيد على الموافقة والإيعاز لغرض البدء بإجراءات التثبيت بصورة سريعة قبل نهاية العام الحالي".