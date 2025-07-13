محافظ البصرة يتنازل عن دعوى قضائية ضد ناشط بعد احتجاجات شعبية

شفق نيوز - البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، تنازله عن الدعوى القضائية المقامة ضد الناشط عمار الحلفي، بعد احتجاجات عشائرية وشعبية طالبت بإسقاط الملاحقة القانونية، على خلفية انتقادات وجهها الأخير لأداء الحكومة المحلية في ملف أزمة المياه.

وقال المحافظ أسعد العيداني في بيان، اليوم الأحد، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أكراماً واحتراماً لكثير من أهلي في البصرة، تم التنازل عن عمار الحلفي"، مضيفاً: "نحن لا نخشى الانتقاد البنّاء، بل ندعم أي نقد يسهم في بناء الدولة".

وأوضح العيداني أن "ما نتصدى له هو الإساءة التي تهدف إلى التسقيط"، مشيراً إلى أن "بعض الأصوات فشلت في تحويل الأمر إلى دعاية انتخابية".

وكان الحلفي قد أعلن، قبل يومين، عبر صفحته على فيسبوك، صدور مذكرة اعتقال بحقه، مبيناً أنه سيسلم نفسه إلى القضاء اليوم الأحد، على خلفية دعوى مقامة من قبل العيداني.

وقال الحلفي إن "الدعوى مرتبطة بانتقاداته لأداء الحكومة المحلية في التعامل مع تفاقم أزمة المياه في المحافظة".

وخلال اليومين الماضيين، خرجت عشيرة الناشط عمار الحلفي، إلى جانب عدد من المتظاهرين في البصرة، مطالبين بالتنازل عن الدعوى، ورافضين ما وصفوه بمحاولات تكميم الأفواه المنتقدة لتردي الخدمات.