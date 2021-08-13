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محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T07:28:41+0000
محافظ البصرة: لا يهمني "أكبر رأس" متجاوز على المال العام

شفق نيوز/ شدد محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الجمعة، على مواصلة حملة إزالة التجاوزات بالمحافظة، فيما أكد أن ذلك يشمل حتى الرؤوس الكبيرة المتجاوزة على المال العام.

وقال العيداني، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من المتجاوزين قاموا بدعم المتظاهرين بهدف أن يبقي زخم التظاهرات مستمرا وبقاءه متجاوزا أطول فكرة ممكنة على أملاك الدولة".

وأضاف أن "أي تظاهرات بناءة لأخذ حقوق المواطنين تعتبر داعمة للدولة، وأن رفع التجاوزات سيستمر دون النظر لأي شخصية (أكبر رأس) متجاوزة  مهما كانت".

ولفت المحافظ، إلى أن "عدداً من الجهات لم يسمها أرسلت كتبا إلى ديوان المحافظة تطالب بتأجيل إزالة التجاوزات أو توفير بديل لهم، وهو ما عملت عليه الحكومة المحلية، إذ وفرت أكثر من مرة بدائل للمتجاوزين، ولكن لم يمتثلوا للأوامر، لذى ستبقى الحملة سارية لإزالة كل التجاوزات في المحافظة".

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