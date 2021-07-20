محافظتان ومنطقة كوردستانية تشدد الإجراءات لتفادي كورونا وهجمات

شفق نيوز/ كشفت مصادر امنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين ووإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان عن مضامين خطط تأمين عيد الاضحى في ظل تهديدات كورونا وتداعيات تفجير مدينة الصدر.

قيادة شرطة ديالى أكدت تأمين المتنزهات ودور العبادة والأماكن العامة بإجراءات مشددة ومكثفة على خلفية تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد لحماية المواطنين من اي حوادث ارهابية طارئة بحسب مصدر اعلامي في القيادة.

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الخطة تسير بمضامين ناجحة وفاعلة تمنع التجمعات الاجتماعية غير المبررة للوقاية من كورونا ومنع تفشي الاصابات بناء على مقررات وتوصيات خلية الازمة، مشيرا الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة سير الخطة الامنية بكافة مضامينها.

وفي صلاح الدين أفاد العميد محمد عثمان عن قسم العلاقات والاعلام في قيادة شرطة صلاح الدين بنشر دوريات ومفارز راجلة ومتحركة لحماية دور العبادة والأماكن العامة والسياحية في عموم الوحدات الادارية مع التأكيد على منع التجمعات البشرية للوقاية من كورونا وتحسبا لاي طارئ امني او تهديد إرهابي.

وبين عثمان لوكالة شفق نيوز، ان الوضع الامني مستقر في عموم مناطق صلاح الدين ولا وجود لأي حظر أو قيود للتجوال ترافقها حملات تثقيف وتوعية صحية ضد وباء كورونا وضرورة الالتزام بقواعد السلامة الوقائية وتعليمات خلية الازمة.

وفي منطقة كرميان التابعة لاقليم كوردستان اعلن مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري نشر مفارز امنية من مختلف القوات الامنية لتأمين أجواء العيد في عموم الأماكن السياحية والترفيهية دون اي مشاكل او عقبات تذكر.

وكشف قدوري لوكالة شفق نيوز عن نشر مفارز مدنية خاصة لمنع حالات السرقة في الاسواق والاماكن السياحية وحماية والسيّاح في عموم مناطق كرميان.