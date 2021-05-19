محافظتان عراقيتان ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت محافظتا ميسان والبصرة جنوبي العراق، ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة حول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بين الجدول ان منطقة رفحا في السعودية سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 47.9 درجة مئوية، تلتها بالمرتبة الثانية منطقة ماتام في دولة السنغال وبواقع 47.5 درجة مئوية، تلتها منطقة الجهراء في دولة الكويت وبواقع 47.2 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة برجي مختار في الجزائر وبواقع 46.7 درجة مئوية.

وبين الجدول ايضا ان منطقة مطربة في الكويت جاءت بالمرتبة الخامسة حيث سجلت درجة حرارة 46.7 درجة مئوية، وجاءت مدينة العمارة في محافظة ميسان بالمرتبة العاشرة وبدرجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية تلتها بالمرتبة 11 منطقة البصرة الحسين في محافظة البصرة وبدرجة حرارة بلغت 46 درجة ايضا.

ادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم: