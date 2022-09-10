محافظتان عراقيتان تؤجلان امتحانات الصفوف غير المنتهية

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا البصرة وصلاح الدين، يوم السبت، تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية بمناسبة الزيارة الأربعينية.

ووجه عبد الحسين سلمان عبد الحسن المدير العام للتربية في محافظة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية اعتبارا من يوم غد الأحد ٢٠٢٢/٩/١١ بمناسبة ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام لإعطاء فرصة للهيئات التدرسية والتعليمية وابنائنا الطلبة للمشاركة في الزيارة، وسوف يتم تحديد موعد لاحق لإستئناف الامتحانات".

من جانبه قرر محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، "تأجيل الإمتحانات للصفوف غير المنتهية لأقسام التربية في أقضية ( سامراء _ بلد _ الدجيل) لغاية يوم الإثنين القادم المصادف 19_9_2022، بمناسبة الزيارة الأربعينية".